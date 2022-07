Druga etapa Jakobsenu, rumena majica Van Aertu

Nyborg, 2. julija - Nizozemec Fabio Jakobsen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Roskildeja do Nyborga (202,2 km) je v ciljnem sprintu ugnal novega lastnika rumene majice, Belgijca Wouta Van Aerta in tretjeuvrščenega Danca Madsa Pedersena. Slovenski as Tadej Pogačar je bil ujet v padcu tik pred ciljem, a ostal tretji v skupnem seštevku.