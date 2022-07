Živa Dvoršak in Lukič bronasta, kolesar Finkšt četrti

Oran, 2. julija - Živa Dvoršak in Luka Lukić sta osvojila bronasto medaljo v mešanih strelskih ekipah na sredozemskih igrah v Oranu v Alžiriji. Na 10 m z zračno puško sta s 16:12 premagala Hrvata Valentino Guštin in Mirana Maričića. Sedem plavalcev si je zagotovilo večerne finalne nastope, nastopilo bo tudi sedem atletov in atletinj.