Proruski separatisti naj bi obkolili Lisičansk, Kijev njihove navedbe zanika

Kijev/Mikolajiv, 2. julija - Proruski separatisti v Ukrajini so danes po navedbah ruskih virov sporočili, da so "popolnoma obkolili" ključno mesto Lisičansk v regiji Lugansk na vzhodu države, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ukrajinska vojska po drugi strani trdi, da mesto ni obkoljeno in da v njem še vedno potekajo spopadi.