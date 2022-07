Vreme: Pretežno jasno, v notranjosti hladneje

Popoldne bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Primorskem od 31 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Sredi dneva in popoldne bo danes velika toplotna obremenitev po nižinah Primorske, v nedeljo pa povsod. V večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V ponedeljek bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam prehodno nekoliko manj vroč zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V nedeljo bo sončno in vroče.