Eurojust: Med preiskavo v Sloveniji našli kapsule z nedoločeno rjavo in belo vsebino

Haag, 2. julija - V Sloveniji so med usklajeno akcijo proti uporabi prepovedanega dopinga na kolesarskih dirkah našli 412 kapsul z nedoločeno rjavo vsebino in 67 kapsul z nedoločeno belo vsebino, v hišni preiskavi pa so zasegli en mobilni telefon, so sporočili iz agencije Eurojust, agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah.