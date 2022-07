V Angliji se začenjajo boji za ženski evropski nogometni naslov

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 4. julija - Anglija bo med 6. in 31. julijem gostila najboljše evropske ženske nogometne reprezentance. Na 13. evropskem prvenstvu, drugem s 16 ekipami, bo naslov branila Nizozemska. Prvenstvo bo odprla tekma med Anglijo in Avstrijo na razprodanem stadionu Old Trafford v Manchestru.