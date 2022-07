Nizozemsko pretresa razkritje o spolnem nasilju v nogometu

Haag, 2. julija - Nizozemka Vera Pauw, trenutno trenerka irske ženske nogometne reprezentance, je v petek razkrila, da so jo trije moški, ki so delali v nizozemskem nogometu, ko je bila igralka, spolno napadli in posilili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zdaj 59-letnica obžaluje, da zveza njenih očitkov ni ustrezno obravnavala.