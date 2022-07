Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 2. julija - Danes bo pretežno jasno in v notranjosti malo manj vroče. V nedeljo bo sončno in vroče, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes bo pretežno jasno, sprva ponekod v vzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne še šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31, na Primorskem do 32 do 35 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 34, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Sredi dneva in popoldne bo danes velika toplotna obremenitev po nižinah Primorske, v nedeljo pa povsod. V večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V ponedeljek bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam prehodno nekoliko manj vroč zrak.

Napoved za sosednje pokrajine;: Danes bo pretežno jasno. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V nedeljo bo sončno in vroče.

Biovreme: V soboto bo vremenski vpliv ugoden, sredi dneva in popoldne bo po nižinah Primorske počutje poslabšala velika toplotna obremenitev. V nedeljo bo vremenski vpliv večinoma ugoden, sredi dneva in popoldne pa bo po nižinah počutje poslabšala velika toplotna obremenitev.