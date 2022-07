Newyorške borze v minulem tednu navzdol

New York, 2. julija - Po kratkem premoru so se osrednji newyorški borzni indeksi v petek spet vrnili k tedenskim padcem, saj vlagatelje še naprej skrbita inflacija in možnost recesije, čeprav inflacija kaže znamenja umirjanja. Po štirih dnevih padanja so indeksi v petek sicer napredovali, kar pa je bilo premalo za tedenski uspeh.