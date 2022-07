Ameriška delegacija se je v Katarju sestala s talibani

Washington/Doha, 2. julija - Ameriški State Department je v petek sporočil, da se je ameriška delegacija pod vodstvom posebnega predstavnika za Afganistan Thomasa Westa v sredo in četrtek v Dohi v Katarju sestala s predstavniki talibanov. Američani so sogovornikom izrazili sožalje ob zadnjem potresu in izpostavili 55 milijonov dolarjev vredno novo pomoč.