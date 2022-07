Newyorške borze končale v zelenem

New York, 1. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Velik del dopoldneva so delnice sicer preživele v rdečih številkah, saj so se soočile z industrijsko raziskavo, ki je pokazala upočasnjeno rast v proizvodnem sektorju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.