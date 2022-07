V raketnem napadu v ukrajinski regiji Odesa najmanj 21 mrtvih

Kijev, 1. julija - Ukrajinske oblasti so sporočile, da je bilo v današnjih zračnih napadih na stanovanjski blok in rekreacijski center v mestu Sergijvka v regiji Odesa na jugu države ubitih najmanj 21 ljudi, več deset pa ranjenih. Rakete naj bi izstrelila letala, ki so priletela iz smeri Črnega morja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.