Vlada določila izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja, podrobnosti še niso znane

Ljubljana, 1. julija - Vlada je na današnji seji določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in za pogajanja pooblastila vladno pogajalsko skupino, so sporočili po seji vlade. Več podrobnosti niso razkrili, zapisali so zgolj še, da s sprejetimi izhodišči vlada naslavlja spremenjene makroekonomske razmere.