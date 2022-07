Na ljubljanski borzi tretji negativni teden zapored

Ljubljana, 1. julija - Na ljubljanski borzi so tretji teden zapored prevladovala negativna gibanja. Indeks SBI TOP je današnje trgovanje končal pri 1118,60 točke, kar je 0,89 odstotka pod zaključno vrednostjo minulega petka. Na tedenski ravni so se pocenile vse delnice v indeksu z izjemo delnic Luke Koper in Telekoma Slovenije, ki sta končali na izhodišču.