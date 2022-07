V ZDA praznični konec tedna v znamenju podražitev in zamud

New York, 1. julija - V ZDA v ponedeljek praznujejo dan neodvisnosti, številni Američani pa se bodo ob koncu tedna odpravili k družinam in prijateljem, pri čemer se jim obeta potovalna nočna mora, predvsem tistim, ki gredo na pot z letalom. Letalske družbe namreč množično odpovedujejo lete, cene so visoke, letalsko osebje pa napoveduje stavke.