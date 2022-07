WHO v Evropi zaradi opičjih koz poziva k nujnemu ukrepanju

Koebenhavn, 1. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pozvala k nujnemu ukrepanju za preprečevanje širjenja opičjih koz v Evropi. Po ugotovitvah WHO se je število primerov okužb z virusom opičjih koz v evropski regiji namreč v zadnjih dveh tednih potrojilo, so sporočili iz organizacije.