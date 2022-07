Mineva 10 let od odkritja Higgsovega bozona

pripravil Natan Vitežnik

Ljubljana, 3. julija - V ponedeljek bo minilo 10 let, odkar so raziskovalci v Evropskem centru za jedrske raziskave (Cern) javnosti predstavili rezultate eksperimenta na velikem hadronskem trkalniku, ki so kazali na obstoj Higgsovega bozona. Pri odkritju tega osnovnega delca, o katerem se je desetletja zgolj teoretiziralo, je sodeloval tudi Institut Jožef Stefan (IJS).