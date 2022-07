Slovenija kot prihodnja predsedujoča biroju vodne konvencije aktivna na dogodku ob 30-letnici te mednarodne pogodbe

Tallinn/Ljubljana, 1. julija - Slovenija, med 2024 in 2027 predsedujoča biroju vodne konvencije Ekonomske komisije ZN za Evropo, je aktivno sodelovala na dogodku ob 30-letnici te mednarodne pogodbe za zaščito in uporabo čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer. Po navedbah okoljskega ministrstva so bili njeni predlogi vključeni v nabor prihodnjih aktivnosti v sklopu konvencije.