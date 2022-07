Vlada pripravila predlog zakona o zaščiti žvižgačev

Ljubljana, 1. julija - Vlada je pripravila predlog zakona o zaščiti prijaviteljev, ki celovito ureja področje varstva prijaviteljev kršitev, in ga dala v javno obravnavo do 10. avgusta. Prijavitelji so upravičeni do zaščite po tem zakonu, če se prijavljene kršitve predpisov nanašajo na delovno okolje prijavitelja, izhaja iz predloga zakona.