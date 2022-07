Okužena čokolada iz Barry Callebautove tovarne ni prišla v prodajno verigo

Bruselj, 1. julija - Švicarski čokoladni velikan Barry Callebaut je danes sporočil, da nobena čokolada, ki je bila okužena s salmonelo, ni prišla do strank. V največji tovarni čokolade na svetu v belgijskem mestu Wieze so sicer v četrtek zaustavili proizvodnjo, potem ko so odkrili bakterije salmonele.