Zaradi gradnje Šumija v Ljubljani vsaj 10 dni zaprt del Slovenske ceste

Ljubljana, 4. julija - Zaradi gradnje stanovanjsko-hotelskega objekta Šumi bo od danes do predvidoma 14. julija za ves promet zaprta Slovenska cesta v središču Ljubljane na odseku med Šubičevo in Gregorčičevo ulico. Obvoz za motorni promet bo po Šubičevi ulici ter Bleiweisovi in Aškerčevi cesti. Dostop do garažne hiše Kongresni trg bo mogoč le iz Šubičeve ulice.