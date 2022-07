Evropska komisija za oprostitev dajatev na uvoz dobrin za Ukrajince

Bruselj, 1. julija - Evropska komisija je sprejela sklep, ki državam članicam omogoča, da uvoženo blago iz tretjih držav, namenjeno v vojni prizadetim Ukrajincem, začasno oprostijo plačila carine in DDV. Gre za hrano, odeje, šotore, električne generatorje in drugo opremo, so sporočili iz Bruslja. Ukrep bo v veljavi do konca leta.