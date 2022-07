V Kropi tradicionalna prireditev Kovaški šmaren

Kropa, 2. julija - Turistično društvo Kropa v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki danes v Kropi organizira krajevni praznik, imenovan Kovaški šmaren. To je tradicionalna prireditev kroparskih kovačev z razstavami, prikazi kovanja in sejmom domače obrti. Prireditev se bo sicer ob 9. uri začela s turnirjem v košarki in slikarsko likovno delavnico.