Zaradi gradnje Šumija od ponedeljka vsaj 10 dni zaprt del Slovenske ceste

Ljubljana, 1. julija - Zaradi gradnje stanovanjsko-hotelskega objekta Šumi bo od ponedeljka do predvidoma 14. julija za ves promet zaprta Slovenska cesta v središču Ljubljane na odseku med Šubičevo in Gregorčičevo ulico, so sporočili iz ljubljanske občine. Dela na gradbišču Šumija so sicer v zadnjih dneh spet bolj pospešena.