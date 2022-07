Unesco ukrajinski boršč uvrstil med ogroženo dediščino

Pariz/Kijev/Moskva, 1. julija - Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je kulturo kuhanja boršča v Ukrajini uvrstila na seznam ogrožene kulturne dediščine. V Kijevu so v odzivu Unescovo odločitev pozdravili. Moskva je predhodno nasprotovala že samemu postopku, saj ima boršč, juho iz mesa, zelenjave in rdeče pese, prav tako za svojo jed.