Sajeta v 23. izvedbi v sodelovanju s festivalom Od:vod

Nova Gorica/Tolmin, 1. julija - Festival Sajeta bo v 23. izvedbi potekal med 5. in 10. julijem. Letošnja novost je sodelovanje s festivalom Od:vod, s katerim bodo na sotočje Soče in Tolminke pripeljali elektronsko glasbo, med izstopajočimi izvajalci pa so organizatorji napovedali novosadsko zasedbo Obojeni program, ki deluje že štiri desetletja, a v Sloveniji redkeje nastopa.