Krimovke v ligi prvakinj v skupini A

Ljubljana, 1. julija - Znane so tekmice rokometašic Krima Mercatorja v ligi prvakinj za sezono 2022/23. Ljubljančanke bodo z nastopi v svoji že 28. zaporedni sezoni med evropsko elito, kar je največ med vsemi ženskimi in moškimi klubi, začele v skupini A. Prvi krog evropske sezone bo na sporedu 10. in 11. septembra.