V BiH sprejeli proračun za leto 2022

Sarajevo, 1. julija - Parlament Bosne in Hercegovine je v četrtek sprejel proračun za leto 2022. Za financiranje stroškov delovanja države in odplačilo zunanjega dolga so s proračunom zagotovili 1,89 milijarde konvertibilnih mark (967 milijonov evrov), iz njega pa bodo financirali tudi oktobrske splošne volitve, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.