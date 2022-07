Newyorški muzej z razstavo o pokojnem modnem oblikovalcu Ablohu

New York, 6. julija - Oblačila, instalacije, pohištvo, glasba in videi pokojnega ameriškega modnega oblikovalca Virgila Abloha so do 29. januarja prihodnje leto na ogled v newyorškem Brooklynskem muzeju. Razstavo z naslovom Virgil Abloh: Figures of Speech (Figure govora) je prvotno postavil Muzej sodobne umetnosti iz Chicaga, rojstnega kraja oblikovalca.