Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 1. julija - Ljubljanska borza v uvodnem delu trgovanja beleži pozitivna gibanja. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je v primerjavi s četrtkom do 11.30 zvišal za 0,18 odstotka. Indeks so nad gladino potisnile Krkine delnice, vlagatelji pa so zaenkrat največ prometa opravili z delnicami Pozavarovalnice Sava.