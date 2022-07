Kitajska Novo Zelandijo obtožila zavajanja

Wellington/Peking, 1. julija - Kitajska je danes obtožila predsednico vlade Nove Zelandije Jacindo Ardern, da je na vrhu Nata v Madridu podala zavajajoče in obžalovanja vredne izjave, ki ne prispevajo k poglabljanju medsebojnega zaupanja in sodelovanja med državama. Ardernova je na vrhu Nata opozorila na grožnjo Kitajske in njenih ambicij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.