V Livadah odprli novo krožišče

Izola, 1. julija - Občina Izola je na Prešernovi cesti v Livadah odprla novo krožišče, ki bo, kot so zapisali, zagotovilo bolj pretočen in obenem bolj upočasnjen promet ter omogočilo nov izhod iz mesta. Pogodbena vrednost projekta, ki sta ga izvajala podjetji CPG Kolektor In Finali, je bila 1,26 milijona evrov z DDV.