V Kopru začetek 20. Alpe Adria PUF festivala

Koper, 1. julija - S predstavama slovaškega gledališča PIKI Razstava porednežev in Zavoda Bufeto Mini cirkus Bufeto se bo drevi v Kopru tudi uradno pričel 20. Alpe Adria PUF festival. Ponudil bo vrsto domačih in tujih lutkovnih predstav, nastopov klovnov in pantomimikov, nekaj večernih predstav bo tudi za odrasle. Sklenil se bo 27. avgusta.