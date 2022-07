Luka manija in Gogi manija zajeli Slovenijo

Ljubljana, 1. julija - Luka Dončić, Goran Dragić in druščina fantov pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića so v Stožicah poskrbeli za nov nepozaben košarkarski večer. Z igro za sladokusce so premagali Hrvaško, a kot so sami po tekmi večkrat poudarili, to brez pomoči izjemne publike ne bi bilo mogoče.