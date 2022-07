V Gledališču Koper s pobudo za profesionalno gledališče za otroke na Obali

Koper, 1. julija - V Gledališču Koper se zavzemajo za ustanovitev profesionalnega gledališča za otroke v slovenski Istri. Pobudo so naslovili na župane štirih obalnih občin in na ministrstva za kulturo, za zdravje ter za izobraževanje, ki naj bi zagotovili finančna sredstva za gledališče. To bi omogočilo kakovostne gledališke vsebine 21.000 osnovnošolcem.