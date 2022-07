Evropske borze uvodoma z novimi padci

London/Pariz/Frankfurt, 1. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v uvodnem delu današnjega trgovanja znižali in tako nadaljevali z izgubami, ki so se pričele sredi tedna. Vlagatelji so previdni, saj jih vse bolj skrbi morebitna recesija, sicer pa danes čakajo tudi Eurostatovo objavo prve ocene junijske inflacije v območju evra.