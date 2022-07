Dve voznici s po 2,8 promila alkohola v krvi, voznik na Koroškem bežal pred policisti

Šentjur/Slovenj Gradec/Sevnica, 1. julija - Kljub opozorilom o poslabšanju prometne varnosti policisti pri delu dnevno naletijo na neodgovorne voznike, opozarjajo na Policijski upravi Celje. V četrtek so šentjurski in sevniški policisti obravnavali dve voznici, ki sta vozili s po okoli 2,8 promila alkohola v krvi, na Koroškem pa voznika, ki je bežal in s prekrški zbral za 2290 evrov kazni.