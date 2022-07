Azijske borze teden zaključile pesimistično

Tokio, 1. julija - Azijske borze so trgovalni teden sklenile s padci osrednjih indeksov, s čimer so sledile četrtkovemu dogajanju na newyorških borzah. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pesimistično razpoloženi zaradi slabih gospodarskih obetov, potem ko centralne banke v boju z inflacijo zvišujejo obrestne mere.