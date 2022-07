V gorah blizu Zgornjega Otoka umrla oseba

Radovljica, 1. julija - V četrtek okoli 18. ure so gorski reševalci v bližini naselja Zgornji otok v občini Radovljica pomagali pri transportu mrtve osebe. Radovljiška gorska reševalna služba je skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči in kranjskimi policisti prenesla osebo iz težko dostopnega kraja, poroča uprava za zaščito in reševanje.