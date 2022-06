Vrh Nata s konkretnimi sporočili in dejanji v odziv na rusko agresijo na Ukrajino

pripravil posebni poročevalec iz Madrida Blaž Mohorčič

Madrid, 30. junija - Voditelji članic Nata so danes v Madridu sklenili tridnevno zasedanje, ki so ga zaznamovala močna politična sporočila in dejanski ukrepi v odziv na rusko agresijo v Ukrajini. Med najbolj odmevnimi je označitev Rusije za največjo grožnjo Natu, obenem v zvezi krepijo obrambno in odvračalno držo, regiji južno od Nata pa so obljubili dodatno podporo.