Zadnji dan koriščenja bona 21 izkoristili tudi za nakup učbenikov in knjig

Ljubljana, 30. junija - V vsesplošni draginji se draži tudi šola. Cene učnega gradiva za osnovne šole so založniki zvišali v povprečju za deset odstotkov, podražile so se tudi ostale šolske potrebščine. Starši poravnavajo račune z gotovino in boni 21, ki jim veljavnost poteče prav danes. Zato je v knjigarnah vladala nepopisna gneča. Veliko bonov je šlo za nakup knjig.