Po odstopu Kreka svet zavoda za vršilca dolžnosti direktorja NIJZ imenoval Branka Gabrovca

Ljubljana, 30. junija - Člani sveta NIJZ so se na današnji izredni seji seznanili z odstopno izjavo direktorja NIJZ Milana Kreka in za v. d. direktorja imenovali Branka Gabrovca, ki je napovedal, da bo NIJZ vodil transparentno in učinkovito. Po besedah predsednika sveta NIJZ Mitje Blaganjeta se Krek vreča na delovno mesto vodje območne enote NIJZ v Kopru.