Generalmajor Glavaš zaključil delovni obisk v Kanadi in ZDA

Washington, 30. junija - Načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš je v sredo v Pentagonu zaključil tridnevni delovni obisk v Kanadi in ZDA. Osrednja tema srečanj je bila vojna v Ukrajini in njen vpliv na varnost v Evropi, kot tudi varnostne razmere na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz Slovenske vojske.