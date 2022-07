Živali v živalskem vrtu hladijo tudi s sladoledom

Ljubljana, 3. julija - Poletna vročina vpliva tudi na živali v ljubljanskem živalskem vrtu, zato oskrbniki poskrbijo za pravilne življenjske pogoje. Med drugim sezonsko prilagodijo hrano, ta je poleti bolj sočna, kot so lubenice in melone. Živalim pripravljajo tudi sladolede, morska leva dobita ribji sladoled, žirafe, slonica, medvedi in druge živali pa zelenjavnega.