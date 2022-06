EU in Nova Zelandija sklenili pogovore o sporazumu o prosti trgovini

Bruselj, 30. junija - EU in Nova Zelandija sta po štirih letih končali pogajanja o sporazumu o prosti trgovini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in novozelandska premierka Jacinda Ardern sta dogovor označili za zgodovinskega. Sporazum, ki naj bi prispeval k poglobitvi odnosov, morajo zdaj med drugim potrditi članice EU in Evropski parlament.