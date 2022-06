Od Wimbledona se poslavlja šesta nosilka Pliškova

Wimbledon, 30. junija - Po sredinih porazih Emme Raducanu in Andyja Murraya so lahko domači navijači na teniškem turnirju v Wimbledonu danes bolj zadovoljni. Razveselila jih je Katie Boulter, ki je v drugem krogu z 2:1 premagala šesto nosilko in lansko finalistko Čehinjo Karolino Pliškovo.