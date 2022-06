Slovenija začrtala sodelovanje z Organizacijo ZN za industrijski razvoj

Dunaj, 30. junija - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je v imenu vlade podpisal načrt sodelovanja med slovensko vlado in Organizacijo ZN za industrijski razvoj (Unido). Kot so ob tem poudarili na ministrstvu, okrepljeno sodelovanje Slovenije z Unidom prispeva k povečanju deleža izvoza in spodbuja internacionalizacijo malih in srednjih podjetij.