Vlada po zmanjšanju nepovratnih sredstev za okrevanje v prilagoditev finančnih virov

Ljubljana, 30. junija - Vlada bo zaradi zmanjšanja nepovratnih sredstev v okviru mehanizma EU za okrevanje po koronski krizi v kratkem prilagodila vire za financiranje projektov in programov v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, so po današnji objavi preračunov Evropske komisije sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).