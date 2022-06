Zadružna zveza opozarja na slabe razmere v govedoreji

Ljubljana, 30. junija - Potem ko so leti 2020 in 2021 v govedoreji zaznamovale nizke odkupne cene, so se te letos povečale, a po oceni Zadružne zveze Slovenije premalo, saj še vedno zaostajajo za povprečnimi evropskimi cenami. Odkupne cene ne pokrivajo visokih stroškov reje, ki so posledica krize zaradi ruske vojaške invazije na Ukrajino, opozarjajo.