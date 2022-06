Ljubljana, 30. junija - Ob začetku poletne turistične sezone policija svetuje strpnost in previdnost na cestah. Z začetkom šolskih počitnic so ceste polne domačih in tujih turistov, zaradi gneče in nesreč pa pogosto nastajajo tudi zastoji. Na policiji opozarjajo, da lahko visoke temperature v kombinaciji z zastoji vplivajo na zbranost voznikov.